Дієрислівниковий зворот речення щоб стояв в середині
Українська мова
Дієрислівниковий зворот речення щоб стояв в середині
Ответ(ы):
Гость:
Вітер,сивіючи в лузі,гривою сивою грає.
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