Выразительно прочитайте загадки,запишите их по памяти,подчеркивая орфоргаммы-бу??вы после шипящих.Отгадайте загадки. Не летает,не жужжит,жук по улице бежит.И горят в глазах жука два блестящих огонька.Серебряные нити небо с зем...
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Выразительно прочитайте загадки,запишите их по памяти,подчеркивая орфоргаммы-бу??вы после шипящих.Отгадайте загадки. Не летает,не жужжит,жук по улице бежит.И горят в глазах жука два блестящих огонька.Серебряные нити небо с землей сшили.Ушей нет,а слышит,рта нет,а кричит,ума нет,а все языки знает
Ответ(ы):
Гость:
1) Автомобиль 2)Дождь 3)Эхо
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