Решите срочно!!!! 3 челых ⅞ - 2(целых) x = 1целая ½ с решением!
Математика
Решите срочно!!!! 3 челых ⅞ - 2(целых) x = 1целая ½ с решением!
Ответ(ы):
Гость:
31/8-2x=3/2 -2x=31-12 /8 -2x= 19/8 X=- 19/16
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