N68 помогите решить не могу додуматся
Математика
N68 помогите решить не могу додуматся
Ответ(ы):
Гость:
1) Скорость сближения: 22+18=40 км в час. 2) Они встретились через: 120:40=3 часа. 3) За 13 часов первый теплоход проплыл: 3*22=66 км. 4) За 13 часов второй теплоход проплыл: 3*18=54 км. Ответ: Первый теплоход до встречи проплыл 66 км, а второй 54 км.
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