Помогите, пожалуйста. Замените данные словосочетания словами с приставкой при-. 1) Площадь, находящаяся рядом с вокзалом; 2)городок, расположенный у моря; 3) территория, находящаяся вблизи берега; 4) поселок, расположенный не...

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Помогите, пожалуйста. Замените данные словосочетания словами с приставкой при-. 1) Площадь, находящаяся рядом с вокзалом; 2)городок, расположенный у моря; 3) территория, находящаяся вблизи берега; 4) поселок, расположенный недалеко от города; 5) полоса земли, находящаяся рядом с границей (чего-либо).

Автор: Гость