Разбор слова по составу на беларускай мове паджарая
Беларуская мова
Разбор слова по составу на беларускай мове паджарая
Ответ(ы):
Гость:
Пад-прыстаўка, жар-корань, ая-канчатак, паджар-аснова
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