Назовите приборы с помощью которых учёные иследовали космос

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Как человек исследует космос? С древних времен, наблюдая небо, люди использовали различные измерительные приборы, которые позволяли определять положение тел на небе. А четыреста лет тому назад был создан прибор для наблюдения! - телескоп. С помощью телескопов люди смогли открыть множество небесных тел. Сегодня во многих странах мира есть огромные обсерватории, где ученые проводят исследования космоса. В пятидесятых годах прошлого века в космос были запущены искусственные спутники Земли, 1961 году впервые в космосе побывал человек. Им стал советский космонавт Юрий Гагарин. В 1969 году американские космонавты высадились на Луне. Сейчас с помощью автоматических космических аппаратов ученые проводят исследования космоса, такие аппараты осуществляют полеты к планетам Солнечной системы. Телескопы, выведенные на орбиту Земли, позволяют заглянуть в далекие уголки Вселенной. Искусственные спутники Земли помогают ученым изучать атмосферу. Спутники используют также для теле - и радиосвязи.