Определить род, число, и падеж существительных. Помогите пожалуйста!!! «Мшары- это глубокое озеро с холодной прозрачной водой, синее в ясные дни и свинцово-серое в ненастье. Осенью оно бывает сплошь завалено сухими листьям...

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Определить род, число, и падеж существительных. Помогите пожалуйста!!! «Мшары- это глубокое озеро с холодной прозрачной водой, синее в ясные дни и свинцово-серое в ненастье. Осенью оно бывает сплошь завалено сухими листьями дубов, рябин, черемухи, липы, орешника. Могучий дубовый лес стоит по берегам озера, закрывая его от ветров, и оно всегда спокойно, точно наполнено не водой, а тяжелой ртутью». В густом подлеске много рябины. Ветви её, отягченные гроздьями ягод, гнутся к самой воде, в которой оранжевыми пятнами дрожит расплывчатое отражение

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