Определить род, число, и падеж существительных. Помогите пожалуйста!!! «Мшары- это глубокое озеро с холодной прозрачной водой, синее в ясные дни и свинцово-серое в ненастье. Осенью оно бывает сплошь завалено сухими листьям...
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Определить род, число, и падеж существительных. Помогите пожалуйста!!! «Мшары- это глубокое озеро с холодной прозрачной водой, синее в ясные дни и свинцово-серое в ненастье. Осенью оно бывает сплошь завалено сухими листьями дубов, рябин, черемухи, липы, орешника. Могучий дубовый лес стоит по берегам озера, закрывая его от ветров, и оно всегда спокойно, точно наполнено не водой, а тяжелой ртутью». В густом подлеске много рябины. Ветви её, отягченные гроздьями ягод, гнутся к самой воде, в которой оранжевыми пятнами дрожит расплывчатое отражение
Ответ(ы):
Гость:
Озеро - ср.р; ед.ч; И.п. водой - ж.р; ед.ч; Т.п. дни - м.р; мн.ч.; В.п. ненастье - ср.р; ед.ч; В.п. осенью - ж.р; ед.ч; Т.п. листьями - м.р.; мн.ч; Т.п. дубов - м.р.; мн.ч; Р.п. рябин - ж.р.; мн.ч.; Р.п. черемухи - ж.р; ед.ч; Р.п. липы - ж.р.; ед.ч; Р.п. орешника - м.р.; ед.ч; Р.п. Лес - м.р.; ед.ч; И.п. По берегам- м.р.;мн.ч; Д.п озера - ср.р; ед.ч; Р.п. От ветров - м.р.; мн.ч; Р.п. водой - ж.р; ед.ч; Т.п. ртутью - ж.р; ед.ч; Т.п рябины - ж.р; ед.ч; Р.п; Ветви - ж.р; мн.ч; И.п. гроздьями - ж.р; мн.ч; Т.п. ягод - ж.р; мн.ч; Р.п. воде- ж.р.; ед.ч; Д.п. Пятнами - ср.р; мн.ч; Т.п. отражение - ср.р; ед.ч; И.п.
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