Как вы считаете какая из сторон была виновата в развязывании 2 мировой.

История
Как вы считаете какая из сторон была виновата в развязывании 2 мировой.
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Ответ(ы):
Гость:
Страны "Оси" Германия-Италия-Япония. Отчасти Великобритания с Францией своей политикой "Сдерживания" 
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