Металлический шар массой 4 кг падает с высоты 14 метров из положения покоя. Определ??те скорость в момент падения и время падения. Рассчитайте кинетическую энергию

Физика
Металлический шар массой 4 кг падает с высоты 14 метров из положения покоя. Определ??те скорость в момент падения и время падения. Рассчитайте кинетическую энергию
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если бы не было сопротивления воздуха, то скорость тела была бы равной 20 м/с.  По формуле, конечная скорость равна корню из 2 умножить на ускорение умножить на путь.  Несложно подсчитать, что ускорение равно 5,6 м/с2  А без сопротивления воздуха было бы 9,8 м/с2.  Разность - 4,2 м/с2  Умножаем на массу 2 кг, получаем среднюю силу сопротивления воздуха равной 8,4 Н.  Ответ: 8,4 Н.
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