Металлический шар массой 4 кг падает с высоты 14 метров из положения покоя. Определ??те скорость в момент падения и время падения. Рассчитайте кинетическую энергию

Гость: Гость:

Если бы не было сопротивления воздуха, то скорость тела была бы равной 20 м/с. По формуле, конечная скорость равна корню из 2 умножить на ускорение умножить на путь. Несложно подсчитать, что ускорение равно 5,6 м/с2 А без сопротивления воздуха было бы 9,8 м/с2. Разность - 4,2 м/с2 Умножаем на массу 2 кг, получаем среднюю силу сопротивления воздуха равной 8,4 Н. Ответ: 8,4 Н.