Металлический шарик падает без начальной скорости с высоты h=20м на доску и отскакиевает от нее . Модуль скорости движения шарика в момент касания доски равен V, а сразу же после отскока - 0,75V. Черезкакой промежуток времени п...
Физика
Металлический шарик падает без начальной скорости с высоты h=20м на доску и отскакиевает от нее . Модуль скорости движения шарика в момент касания доски равен V, а сразу же после отскока - 0,75V. Черезкакой промежуток времени после первого удара шарик второй раз упадет на доску ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(at*t)/2 t=Корень(2S/g) =2c a=g=9.81=10 v=gt=20 m/c v1=075v=20*075=15 v0=v1-gt t=v1/g ;=15/10=1,5 -время полета вверх =времени полета вниз g=9,81=10 t1=2*t=1,5*2=3,0c-ответ
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