Металлический шарик падает без начальной скорости с высоты h=20м на доску и отскакиевает от нее . Модуль скорости движения шарика в момент касания доски равен V, а сразу же после отскока - 0,75V. Черезкакой промежуток времени п...

Физика

Металлический шарик падает без начальной скорости с высоты h=20м на доску и отскакиевает от нее . Модуль скорости движения шарика в момент касания доски равен V, а сразу же после отскока - 0,75V. Черезкакой промежуток времени после первого удара шарик второй раз упадет на доску ?

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