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Тік төрт бұрыштың көлемі қандай
Математика
Тік төрт бұрыштың көлемі қандай
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 квадрат или ұзын сен қазақы ба
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