Предложение с словом закат где оно является подлежащим
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Предложение с словом закат где оно является подлежащим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красочный закат окутал все небо сегодня вечером!
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