В каком слове пять букв "е" и не каких других гласных? Даю 10 баллов кто сможет ответ??ть.

Русский язык
В каком слове пять букв "е" и не каких других гласных? Даю 10 баллов кто сможет ответ??ть.
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Автор: Гость
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Гость:
переведете, перемелете, ежевечерне
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