В 18веке путешествие из Петербурга в Москву занимало 4суток. сейчас скорый поезд идёт 5ч20мин.Во сколько раз быстрее можно доехать сейчас

Гость: Гость:

Четверо суток это 1)24 * 4= 96(часов) - за столько из питера в москву добирались в 18 веке. 5 часов 20 мин = 320 минут 96 часов = 5760 минут 2) 5760 : 320= 18(раз)- во столько сейчас доехать быстрее чем в 18 веке ответ: в 18 раз