Запиши краткое название групп в таблицу вставь недостающие буквы. Со..нце,ба..ейн. ??..лела,ш..ют. Кос..ный,з..мная.
Русский язык
Запиши краткое название групп в таблицу вставь недостающие буквы. Со..нце,ба..ейн. ??..лела,ш..ют. Кос..ный,з..мная.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце, бассейн,болела,шьют.костный.земная.
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