Что такое развёрнутый ответ объясните срочно даю 56 балов надо срочно мне через 5 м??н отвечать у доски помогите!
Русский язык
Что такое развёрнутый ответ объясните срочно даю 56 балов надо срочно мне через 5 м??н отвечать у доски помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развёрнутый ответ-ответ который на который ты должен подробно ответить , аргументируя все свои слова какими-либо фактами.говорить сначало самое главное,закончить выводом о этой теме.Удачи!
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