Масса куска сыра 900 грамм.за завтраком съели 1/3 всего сыра,за ужином 1/10 остатка ско??ько граммов сыра съели за ужином
Математика
Масса куска сыра 900 грамм.за завтраком съели 1/3 всего сыра,за ужином 1/10 остатка ско??ько граммов сыра съели за ужином
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900:3=300гр 900-300=600гр 600:10=60гр
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