Разложите на множители : 144 - 25y²
Алгебра
Разложите на множители : 144 - 25y²
Ответ(ы) на вопрос:
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144-25y^2= 12^2-(5y)^2= (12-5y)(12+5y) ^- знак степени
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