ЗАДАЧА:ТОВАР НА РАСПРОДАЖЕ УЦЕНИЛИ НА 30%,ПРИ ЭТОМ ОН СТАЛ СТОИТЬ 700РУБЛЕЙ.СКОЛЬКО СТОИЛ ТОВАР ДО РАСПРОДАЖЕ?
Алгебра
ЗАДАЧА:ТОВАР НА РАСПРОДАЖЕ УЦЕНИЛИ НА 30%,ПРИ ЭТОМ ОН СТАЛ СТОИТЬ 700РУБЛЕЙ.СКОЛЬКО СТОИЛ ТОВАР ДО РАСПРОДАЖЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700=70% 700/70×30=300(30%) 700+300=1000
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