ЗАДАЧА:ТОВАР НА РАСПРОДАЖЕ УЦЕНИЛИ НА 30%,ПРИ ЭТОМ ОН СТАЛ СТОИТЬ 700РУБЛЕЙ.СКОЛЬКО СТОИЛ ТОВАР ДО РАСПРОДАЖЕ?

Алгебра

ЗАДАЧА:ТОВАР НА РАСПРОДАЖЕ УЦЕНИЛИ НА 30%,ПРИ ЭТОМ ОН СТАЛ СТОИТЬ 700РУБЛЕЙ.СКОЛЬКО СТОИЛ ТОВАР ДО РАСПРОДАЖЕ?

Автор: Гость