В магазин привезли картофель . Пятую часть картофеля расфасовали в пакеты получилось 13 пакетов по 6 кг в каждом сколько картофеля привезли в магазин ? отметь пункты плана решения задачи
Математика
В магазин привезли картофель . Пятую часть картофеля расфасовали в пакеты получилось 13 пакетов по 6 кг в каждом сколько картофеля привезли в магазин ? отметь пункты плана решения задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АЛГОРИТМ расчета 1 - Сколько успели расфасовать в пакеты, если знаем число и вес пакетов.. 2 - Сколько привезли всего, если знаем часть упакованного. РЕШЕНИЕ 1) 13 пак * 6 кг/пак = 78 кг - расфасовали 2) 78 кг / (1/5) = 78*5 = 390 кг - привезли всего.
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