Фонетический разбор милая

Гость: Гость:

Милая - 3 слога [м' и л а й' а] м-[м']-согл., мягк., звонк. и-[и]-гласн., удар. л-[л]-согл., твёрд., звонк. а-[а]-гласн., безуд. й-[й']-согл., мягк, звонк. а-[а]-гласн., безуд. -------------------------------------- 5 букв, 6 звуков.