Фонетический разбор милая

Русский язык
Фонетический разбор милая
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Милая - 3 слога [м' и л а й' а] м-[м']-согл., мягк., звонк. и-[и]-гласн., удар. л-[л]-согл., твёрд., звонк. а-[а]-гласн., безуд. й-[й']-согл., мягк, звонк. а-[а]-гласн., безуд. -------------------------------------- 5 букв, 6 звуков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ctga+sina/1+cosa=1/sina
Ответить
Музыка
Информация о клавесине
Ответить
Русский язык
В каком слове все согласные звуки звонкие? обведи нужную цифру. устрица, щупальце, кальмар, песчинка
Ответить
Физика
Камень брошен с поверхности земли вертикально вверх со скоростью 10м/с,определите на какой высоте кинетическая энергия камня уменьшится в 5 раз,соп...
Ответить
Немецкий язык
Сказка на немемецком про любую одежду
Ответить