В каком слове все согласные звуки звонкие? обведи нужную цифру. устрица, щупальце, кальмар, песчинка

Русский язык
В каком слове все согласные звуки звонкие? обведи нужную цифру. устрица, щупальце, кальмар, песчинка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоко, шишка, ежик, ложечка, милка, ловкач.
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