Информация о клавесине

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Клавишный музыкальный инструмент, металлические струны которого защипываются плектром из пера или кожи. Существовали клавесины двух типов: крыловидной формы большого размера (вертикальный или горизонтальный) и меньшего размера - квадратной, прямоугольной или пятиугольной формы. Инструменты первого типа обычно называют клавесином, а второго - спинетом. Верджинелом в Англии в 16 в. называли оба типа клавесина, но чаще - инструменты квадратной формы. Клавесин, происходящий от псалтерия, струны которого защипывались пальцами, был распространен в 16-18 вв. Он изготовлялся с двумя клавиатурами. Более сложные инструменты имели два или более набора струн (регистров) и особые переключатели, которые позволяли изменять количество извлекаемых звуков путем одновременного включения двух или трех наборов струн. Уступая фортепиано в силе и динамике (струны фортепиано начинают звучать в результате ударов по ним обитых фильцем молоточков, а не защипывания), его предшественник имел свои преимущества: большую ясность тона, ритмическую четкость и прекрасную сочетаемость с другими инструментами и голосами, которая делала клавесин превосходным ансамблевым инструментом. После Первой мировой войны наступила эпоха возрождения клавесина (во многом благодаря таким музыкантам, как Ванда Ландовска).