ctga+sina/1+cosa=1/sina
Алгебра
ctga+sina/1+cosa=1/sina
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ctgα+sinα/(1+cosα)=1/sinα; преобразовываем левую часть выражения и сравниваем с правой частью: ctgα+sinα/(1+cosα)=cosα/sinα+sinα/(1+cosα)= =[cosα(1+cosα)+sin²α]/[sinα·(1+cosα)]= =(cosα+cos²α+sin²α)/[sinα·(1+cosα)]= =(1+cosα)/[sinα·(1+cosα)]=1/sinα; 1/sinα1/sinα;
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