На стороне NP прямоугольника MNPK,у которого MK=41 и MN=21,отмечена точка А так, что угол MAN=45°.Найдите АК
Геометрия
На стороне NP прямоугольника MNPK,у которого MK=41 и MN=21,отмечена точка А так, что угол MAN=45°.Найдите АК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим ΔMNA: MN=21, ∠MAN=45, ∠N=90(по опр. прямоугл.)⇒∠NMA=45(по теореме о сумме ∠Δ)⇒ΔMNA- равнобедренный(по призн.) Тогда MN=NA=21(по опр. равноб. тр.) PN=KM(по опр. прямоугл.)⇒РА=PN-AN, РА=41-21=20 Рассмотрим ΔКАР: КР=MN=21(по опр. прямоугл.), РА=20 По теореме Пифагора найдем АК: АК²=КР²+АР² АК²=441+400 АК=√841 АК=29 Ответ: 29
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