На стороне NP прямоугольника MNPK,у которого MK=41 и MN=21,отмечена точка А так, что угол MAN=45°.Найдите АК

Геометрия

На стороне NP прямоугольника MNPK,у которого MK=41 и MN=21,отмечена точка А так, что угол MAN=45°.Найдите АК

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