Що таке курйоз? Мены потрыбно у вправы
Українська мова
Що таке курйоз? Мены потрыбно у вправы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курйоз- це дивний або смішний випадок!
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