СРОЧНО!!ПОМОГИТЕ,ПЛИЗЗ!Плотность материала кубика равна 1,5*10^3 кг/м^3,а масса кубика-12 кг.Определите длину грани кубика.

Физика
СРОЧНО!!ПОМОГИТЕ,ПЛИЗЗ!Плотность материала кубика равна 1,5*10^3 кг/м^3,а масса кубика-12 кг.Определите длину грани кубика.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность=1500 кг на м³ V=m:плотность V=8000см³ V=a³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители : 144 - 25y²
Ответить
Українська мова
Що таке курйоз? Мены потрыбно у вправы
Ответить
Алгебра
ЗАДАЧА:ТОВАР НА РАСПРОДАЖЕ УЦЕНИЛИ НА 30%,ПРИ ЭТОМ ОН СТАЛ СТОИТЬ 700РУБЛЕЙ.СКОЛЬКО СТОИЛ ТОВАР ДО РАСПРОДАЖЕ?
Ответить
География
Что влияет на погодные условия в конкретной местности?
Ответить
Математика
Вася вынес на улицу прямоугольный аквариум размером 40 см × 20 см × 25 см и доверху на??олнил его снегом. Когда Вася вернулся домой, снег растаял, ...
Ответить