СРОЧНО!!ПОМОГИТЕ,ПЛИЗЗ!Плотность материала кубика равна 1,5*10^3 кг/м^3,а масса кубика-12 кг.Определите длину грани кубика.
Физика
СРОЧНО!!ПОМОГИТЕ,ПЛИЗЗ!Плотность материала кубика равна 1,5*10^3 кг/м^3,а масса кубика-12 кг.Определите длину грани кубика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность=1500 кг на м³ V=m:плотность V=8000см³ V=a³
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