Доказать, что треугольники подобные

Геометрия
Доказать, что треугольники подобные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим ΔАВС и ΔА₁В₁С₁: они равнобедренные(по опр.).⇒∠А=∠С и ∠А₁=∠С₁(по св-ву равноб. треугольника), ∠В=∠В₁(по усл.). Так как равные углы(∠В₁,∠В) находятся при вершине, а при основании углы равны между собой, то все углы при основаниях двух треугольников равны. То есть: ∠А=∠А₁=∠С=∠С₁ ⇒ΔАВС подобен ΔА₁В₁С₁ по двум равным углам.
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