Приведите примеры различия среды обитания и объектов питания у взрослых особей и их личинок.

Гость: Гость:

1. Личинка майского жука живёт в почвенной среде и питается корешками растений, а взрослый жук живёт в наземно-воздушной среде и питается листьями деревьев. 2. Личинка (гусеница) бабочки-капустницы живёт в наземно-воздушной среде и питается листьями крестоцветных растений, а взрослая бабочка питается нектаром цветов и живёт в той же среде.