Цена 8 грн. кол-во 10, цена 10 грн. кол-во 9. Узнать стоимость?

Математика
Цена 8 грн. кол-во 10, цена 10 грн. кол-во 9. Узнать стоимость?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 - 8 грн. 9 - 10 грн. Всего - ? 1) 8*10=80 грн. 2) 10*9=90 грн. 3) 90+80=170 грн. Ответ: 170 грн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Вставьте личные местоимения в нужной форме! Mein Mutter kocht das Essen und ich helfe oft...... .Mein Vater bringt die Ordnung in der Garage.Mein B...
Ответить
Русский язык
Синонимы словам огромный, неведомый, разговаривать,бесценный, думать, постоянно, ??айный, современный, родной.
Ответить
Математика
Решите 2 задание . срочно
Ответить
Биология
Приведите примеры различия среды обитания и объектов питания у взрослых особей и их личинок.
Ответить
Математика
Масса куска сыра 900 грамм.за завтраком съели 1/3 всего сыра,за ужином 1/10 остатка ско??ько граммов сыра съели за ужином
Ответить