Цена 8 грн. кол-во 10, цена 10 грн. кол-во 9. Узнать стоимость?
Математика
Цена 8 грн. кол-во 10, цена 10 грн. кол-во 9. Узнать стоимость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 - 8 грн. 9 - 10 грн. Всего - ? 1) 8*10=80 грн. 2) 10*9=90 грн. 3) 90+80=170 грн. Ответ: 170 грн.
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