Помогите решить задачу фото
Математика
Помогите решить задачу фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Пусть на второй - х книг. Тогда на первой - х-3, а на третьей - х+6. Получим уравнение: х+х-3+х+6=48 С "х" влево, а без "х" вправо, меняя знаки при переносе: х+х+х=48+3-6 3х=45 х=45÷3 х=15(шт) на второй полке 2)15-3=12(шт) на первой полке 3)15+6=21(шт) на третьей полке Ответ: 15, 12, 21.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Самолёт перевёз бурых медведей из Москвы в зоопарк Буэнос-Айреса. По пути он совершил две промежуточные посадки: одну для того, чтобы взять на борт...
Русский язык
Русский язык
Что такое развёрнутый ответ объясните срочно даю 56 балов надо срочно мне через 5 м??н отвечать у доски помогите!