Помогите решить задачу фото

Гость: Гость:

1)Пусть на второй - х книг. Тогда на первой - х-3, а на третьей - х+6. Получим уравнение: х+х-3+х+6=48 С "х" влево, а без "х" вправо, меняя знаки при переносе: х+х+х=48+3-6 3х=45 х=45÷3 х=15(шт) на второй полке 2)15-3=12(шт) на первой полке 3)15+6=21(шт) на третьей полке Ответ: 15, 12, 21.