В каком слове "нет" употребляется 100 раз?

Русский язык
В каком слове "нет" употребляется 100 раз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стонет (Стонать, издавать звуки...)
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