Решите уравнение: 8y + 5,7=24,1 (9,2-x):6=0,9
Математика
Решите уравнение: 8y + 5,7=24,1 (9,2-x):6=0,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8y=24,1-5,7 y=18,4÷8 y=2,3 (9,2-x)÷6=0,9 9,2-x=5,4 -x=5,4-9,2 x=3,8
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