Если можно то 7и8 ? пожалуйста
Математика
Если можно то 7и8 ? пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разрезал две фигуры. Это было не очень трудно, но интересно.
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