Подготовьте небольшой рассказ об одном из ближайших соратников Петра 1

Гость: Гость:

Апраксин Ф. М. - сподвижник Петра, генерал-адмирал, командовал флотом в Северной войне. Ромодановский Ф. Ю. - сподвижник Петра, глава Преображенского Приказа, ведавшего розыском полит. преступников и разбойных дел. В отсутствии Петра являлся фактч. правителем страны. Шереметев Б. П. - боярин, фельдмаршал, граф, участник Азовских походов и Северной войны. Ягужинский П. И. - генерал-адъютант, дипломат, первый генерал-прокурор Святейшего Синода. Лефорт Ф. Я. - наставник и близкий человек Петра, командовал флотом в Азовских походах, один из трёх возглавил. Великое посольство.