Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атт??стации. 5 класс. Пособие для учителя. ссылку на скачивание
Литература
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атт??стации. 5 класс. Пособие для учителя. ссылку на скачивание
Ответ(ы) на вопрос:
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fizmatnovosergi.ucoz.ru/metapredmetnye_rezultaty_5-6.pptx 4.0 МБfizmatnovosergi.ucoz.ru›metapredmetnye…5-6.pptx Комплекты пособий «Метапредметные результаты.Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 5(6) класс». (серия «ФГОС: оценка образовательных достижений»). Состав комплекта пособий. 2. 1. Книга для учителяПосмотреть
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