Проверочное слово к слову вытащила
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Проверочное слово к слову вытащила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тащит проверочное слово ударение падает на а'
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