Может ли быть самостоятельность плохим качеством? Мини сочинение.

Обществознание
Может ли быть самостоятельность плохим качеством? Мини сочинение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не может.Самостоятельность - это нормально, для взрослого здравомыслящего человека. Каждый человек, как сосуд, чем то наполнен , а качества, у человека, не могут быть отрицательными или положительными....они просто есть..Именно благодаря "багажу" своих качеств , знаний, человек совершает поступки и именно они и характеризуют человека, а отрицательными или положительными их считают окружающие люди и это их субъективное мнение..Каждый человек смотрит на другого человека сквозь "призму" своего внутреннего "наполнения" и даёт оценку...Что для одного нормально, то для другого неприемлимо...
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