Синтаксический разбор мы взяли ведёрки для грибов и отправились за Володей в прогретый лес
Русский язык
Синтаксический разбор мы взяли ведёрки для грибов и отправились за Володей в прогретый лес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбор предложения на фото.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя городами автомобиль прошёл за 9ч со скоростью 45км в час. 0,3 ??сего пути он двигался по шоссе, 0,5 всего пути - по просёлоч...
Химия
Для того,чтобы обработать цветы, Виннии- Пухху нужно приготовить 2 кг . 2 %-ного раст??ора нитрата натрия . Помогите ему вычислить массу воды и мас...
Математика
Задание:вычислите: 1)2 4/5:0,7-1,8= 2) 6:3/4+1,2= 3)3/5:0,25+0,6= 4)1,6*1/2+3,2= 5)0,3*1 4/5-0,24= 6)0,8*1 1/4+5,6