Синтаксический разбор мы взяли ведёрки для грибов и отправились за Володей в прогретый лес

Русский язык
Синтаксический разбор мы взяли ведёрки для грибов и отправились за Володей в прогретый лес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбор предложения на фото.
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