Помогите сравнить выражения 1) 47*10+47*3 и 47*10*3 2) 720÷10÷6 и 720÷60
Математика
Помогите сравнить выражения 1) 47*10+47*3 и 47*10*3 2) 720÷10÷6 и 720÷60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сначала перемножим две части 47 на 10 и 47 на 3, потом складываем) 611<1410(от перестановки множителей произведение не меняется) 2)12=12
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