Метод интервалов на листочке, пожалуйста
Алгебра
Метод интервалов на листочке, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6-x)*(3x+9)³<0 (6-x)*(3*(x+3))³<0 (6-x)*3³ *(x+3)³<0 27*(6-x)*(x+3)³<0 1. 27*(6-x)*(x+3)³=0 6-х=0 или (x+3)³=0 x₁=6. x₂=-3 2. -----(-3)+++++(6)------->x 3. x∈(-∞;-3)∪(6;∞)
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