Составить характеристику владимира дубровского с использованием цитат

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Составить характеристику владимира дубровского с использованием цитат
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Гость:
Полное имя героя - Владимир Андреевич Дубровский.  Владимир Дубровский - бедный дворянин, сын небогатого помещика Андрея Дубровского: "...даром что он гол как сокол..."  "...Бедному дворянину, каков он..." Возраст Владимира Дубровского - около 20 лет: "...был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста..."  "...Двенадцать лет не видал он своей родины..." (в 7 лет Владимир уехал из дома и вернулся 12 лет спустя, то есть ему 18-20 лет) О внешности Владимира Дубровского известно следующее: "...роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой ..."  "...заметила смущение на бледном его лице..."  "...бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего..."  "...Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик..." У Дубровского звучный голос и величественный вид: "...Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие..." Мать Владимира Дубровского умирает вскоре после его рождения. Воспитанием Владимира занимается его отец: "...Он лишился матери с малолетства..."  "...оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку..." (о стариках Андрее Дубровском и Кириле Троекурове) Владимир Дубровский оканчивает Кадетский корпус (военное училище) в Петербурге: "...Сын Дубровского воспитывался в Петербурге..."  "...Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию..." Владимир служит в гвардейском полку (элитном подразделении армии): "...молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге..."   Источник:  http://www.literaturus.ru/2015/07/obraz-harakteristika-vladimir-dubrovskij-pushkin.html @Сайт www.literaturus.ru
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