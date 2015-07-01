Составить характеристику владимира дубровского с использованием цитат

Гость: Гость:

Полное имя героя - Владимир Андреевич Дубровский. Владимир Дубровский - бедный дворянин, сын небогатого помещика Андрея Дубровского: "...даром что он гол как сокол..." "...Бедному дворянину, каков он..." Возраст Владимира Дубровского - около 20 лет: "...был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста..." "...Двенадцать лет не видал он своей родины..." (в 7 лет Владимир уехал из дома и вернулся 12 лет спустя, то есть ему 18-20 лет) О внешности Владимира Дубровского известно следующее: "...роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой ..." "...заметила смущение на бледном его лице..." "...бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего..." "...Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик..." У Дубровского звучный голос и величественный вид: "...Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие..." Мать Владимира Дубровского умирает вскоре после его рождения. Воспитанием Владимира занимается его отец: "...Он лишился матери с малолетства..." "...оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку..." (о стариках Андрее Дубровском и Кириле Троекурове) Владимир Дубровский оканчивает Кадетский корпус (военное училище) в Петербурге: "...Сын Дубровского воспитывался в Петербурге..." "...Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию..." Владимир служит в гвардейском полку (элитном подразделении армии): "...молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге..." Источник: http://www.literaturus.ru/2015/07/obraz-harakteristika-vladimir-dubrovskij-pushkin.html @Сайт www.literaturus.ru