Какие виды словосочетаний выделяются по главному слову?

Гость: Гость:

По морфологическим свойствам главного слова словосочетания классифицируются следующим образом: 1. Глагольные Примеры: составить план, стоять у доски, просить зайти, читать вслух. 2. Именные: 2.1. с именем существительным в роли главного слова: план сочинения, поездка по стране, третий класс, яйца всмятку. 2.2. с именем прилагательным в роли главного слова: достойный награды, готовый на подвиг, весьма старательный, готовый помочь. 2.3. с именем числительным в роли главного слова: два карандаша, второй из претендентов. 2.4. Местоименные (с местоимением в роли главного слова) : кто-то из учеников, нечто новое. 3. Наречные Примеры: крайне важно, вдали от дороги.