Подберите подходящие по смыслу фразеологизмы отсутствует музыкальный слух

Русский язык
Подберите подходящие по смыслу фразеологизмы отсутствует музыкальный слух
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведь на ухо наступил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1)фонетический разбор обсуждали 2 словообразовательный разбор и разбор по составу Натолкнувшись 3 морфологический разбор ни кому плиииз
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите написать на английском с переводом.ТЕМА:домашние обязанност?? в моей семье ОТ ИМЕНИ ДЕВОЧКИ
Ответить
Математика
Решить примеры (198+136)-26+0*1302 804-(265-139)+0/36
Ответить
Английский язык
Надо вставить любые подходящие слова
Ответить
Математика
Из цветной бумаги нужно сделать 15 закладок.Каждая щакладка имеет длину 25 см и ширину 4 см.Сколько см2 бумаги потребуется для изготовления закладок ?
Ответить