Подберите подходящие по смыслу фразеологизмы отсутствует музыкальный слух
Русский язык
Подберите подходящие по смыслу фразеологизмы отсутствует музыкальный слух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведь на ухо наступил
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