Синквейн на тему суффиксы ик ек
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Синквейн на тему суффиксы ик ек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Суффиксы ИК ЕК 2. Маленькие, Милые 3. Запутывают, уменьшают, ласкают 4. Суффиксы ИК ЕК уменьшают предмет 5. Подружки
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