Между числами -1 и -81 вставьте три таких числа так, чтобы получилась геометрическая прогрессия
Алгебра
Между числами -1 и -81 вставьте три таких числа так, чтобы получилась геометрическая прогрессия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B₁= -1 b₂ - ? b₃ - ? b₄ - ? b₅= -81 b₅=b₁*q⁴ -81= -1*q⁴ q⁴=81 q₁=3 q₂= -3 При q=3 b₂=b₁*q= -1 * 3= -3 b₃=b₂*q= -3 * 3= -9 b₄=b₃*q= -9 * 3= -27 -1; -3; -9; -27; -81 При q= -3 b₂= -1 * (-3) = 3 b₃= 3 * (-3)= -9 b₄= -9 * (-3)= 27 -1; 3; -9; 27; -81
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