Между городом Зареченском и посёлком ивантеевка 800 км.Из этих населённых пунктов ??австречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик. Через 3 часа расстояние между ними было 350 км. Какое расстояние проехала до встреч...

Математика

Между городом Зареченском и посёлком ивантеевка 800 км.Из этих населённых пунктов ??австречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик. Через 3 часа расстояние между ними было 350 км. Какое расстояние проехала до встречи легковая машина, если скорость движения грузовика была 70 км/ч?

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