Между городом Зареченском и посёлком ивантеевка 800 км.Из этих населённых пунктов ??австречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик. Через 3 часа расстояние между ними было 350 км. Какое расстояние проехала до встреч...
Математика
Между городом Зареченском и посёлком ивантеевка 800 км.Из этих населённых пунктов ??австречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик. Через 3 часа расстояние между ними было 350 км. Какое расстояние проехала до встречи легковая машина, если скорость движения грузовика была 70 км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
70кмч * 3ч = 210км -проехал грузовик. 800км - 210км - 350км = 240км проехал легковой автомобиль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равен отрезок CD ,если его длина составляет: а) 3/2 отрезка АВ (АВ=6 см) ; б) 7/6 отрезка АВ (АВ=6 см)
Русский язык
Прочитай. Какой связью соединены предложения в каждой группе? Составь из данных п??остых предложений сложные и запиши. Какие местоимения нужно упот...
Геометрия
7 класс ПОМОГИТЕ СРОЧНООО!!!!!!!!! Сумма двух накрест лежащих углов при пересечении ??вух параллельных прямых секущей равна 88 градусов. Найдите ...
Русский язык