Между концами A и B поддерживается постоянное напряжение. Определите величину сил?? тока, протекающего через резистор сопротивлением 2R, если общая сила тока в цепи составляет 165 мА? Ответ выразите в мА, округлив до целых.
Физика
Между концами A и B поддерживается постоянное напряжение. Определите величину сил?? тока, протекающего через резистор сопротивлением 2R, если общая сила тока в цепи составляет 165 мА? Ответ выразите в мА, округлив до целых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заменим параллельно включённые сопротивления R и 3R эквивалентным: Rэ=R*3R/(R+3R)=3R²/4R=3R/4. Теперь у нас образовался участок с параллельно включёнными сопротивлениями 2R и Rэ, тогда ток через сопротивление 2R i=165*Rэ/(2R+Rэ)=165*3R/4*(2R+3R/4)=495R/(8R+3R)=495R/11R=495/11=45 мА. Ответ: 45 мА.
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