Между Москвой и санкт-петербургом расположен город Тверь от Москвы до Твери по же??езной дороге 167 километров на 317 км меньше чем в Твери до санкт-петербурга составить используя эти данные различные задачи и их решения и реши их
Математика
Между Москвой и санкт-петербургом расположен город Тверь от Москвы до Твери по же??езной дороге 167 километров на 317 км меньше чем в Твери до санкт-петербурга составить используя эти данные различные задачи и их решения и реши их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно поставить вопрос: Сколько километров от Санкт-Петербурга до Москвы? 1) 167+317=484 (км) от Твери до Санкт-Петербурга 2) 167+484=651 (км) Ответ: 651 км На сколько расстояние от Твери до Москвы меньше, чем от Твери до С-Пб? 1) 167+317=484 (км) от Твери до Санкт-Петербурга 2) 484-317= 167 (км) Ответ: на 167 км
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